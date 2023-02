Jorge Costa: “Estivemos no jogo até ao último segundo”

O treinador do Académico Viseu, Jorge Costa, gostou da exibição da sua equipa, apesar da derrota contra o FC Porto para a Taça de Portugal.

“Na final four da Taça da Liga disse que temos de usufruir destes momentos. Aí respeitámos em demasia o FC Porto mas hoje fomos mais atrevidos. Depois dessa experiência, aprendemos com alguns erros e hoje fizemos um jogo fantástico, em termos da solidez da equipa. Acabámos por sair de cabeça erguida. A sensação que tenho é que estivemos no jogo até ao último segundo", disse.

O técnico dos “viriatos” acrescenta que a ideia passava por “colocar o Viseu no mapa, o clube e os jogadores são falados, pela forma como estamos a fazer as coisas. Jogamos olhos nos olhos seja contra quem for.”

Jorge Costa refere ainda que a campanha do Académico Viseu na Taça de Portugal “não nos fez mal nenhum sonhar. Poderia ter acontecido. O jogo foi dividido e podia ter caído para o nosso lado."

O FC Porto venceu o Académico Viseu, da II Liga, por 1-0, e segue em frente na Taça de Portugal.