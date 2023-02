Estoril regressa aos triunfos com remontada

O Estoril voltou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao operar a reviravolta na receção ao Boavista e vencer por 2-1, no jogo em atraso da 14.ª jornada da competição.

Yusupha adiantou os axadrezados logo aos quatro minutos, mas Tiago Araújo, aos 49, e Tiago Gouveia, aos 77, deram a volta ao marcador.

Os visitantes terminaram com menos um elemento, após a expulsão de Ibrahima, aos 41 minutos.

O Estoril, que vinha de três desaires seguidos, subiu ao 12.º lugar do campeonato, com 22 pontos, enquanto o Boavista, que não perdia há três encontros, mantém-se na oitava posição, com 25.

Veja o resumo da partida: