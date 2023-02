"Denuncia". Veja o vídeo das federações desportivas contra o assédio

As Federações Portuguesas de Futebol (FPF), Andebol (FAP), Basquetebol (FPB), Patinagem (FPP) e Voleibol (FPV) lançaram um vídeo, esta quinta-feira, de sensibilização contra o assédio no desporto.

"O assédio não tem lugar no Desporto – Denuncia" é o lema da campanha, que chegará a todas as plataformas digitais, estádios e pavilhões do país através de várias ações promovidas pelas cinco federações.

O vídeo "alerta para um dos fenómenos mais desprezíveis da sociedade e que igualmente se pode manifestar no desporto", segundo comunicado.

Com duração de um minuto exato, o vídeo ilustra "bullying" entre companheiros de equipa em forma de assédio sexual e abordagens impróprias de treinadores e outros membros de "staff" técnico a atletas. É pesado, mas retrata cenários que, efetivamente, acontecem na vida real.

Veja o vídeo: