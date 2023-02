Luís Freire: "Resultado penalizador, Sporting nunca esteve confortável"

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, considera que a sua equipa merecia, pelo menos, ter empatado o jogo com o Sporting, em Vila do Conde, esta segunda-feira, a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o técnico destaca o "comportamento muito, muito bom" dos jogadores do Rio Ave:

"Entregaram-se totalmente ao jogo, tentaram ao máximo condicionar o Sporting. Foram muito incisivos nos duelos, muito lutadores. O jogo na primeira parte foi completamente dividido. Até aos 65 minutos, tivemos a melhor oportunidade do jogo. Penso que se essa entrasse íamos ganhar o jogo. Estávamos muito focados. Os meus jogadores mereciam mais. O resultado é muito penalizador. No próximo jogo tem de ficar tudo em campo como aqui. Jogámos no campo todo, com e sem bola. Disputámos o jogo, o Sporting nunca nos encostou e nunca esteve confortável."

Seis jogos sem vencer

O Rio Ave soma o sexto jogo sem vencer. Freire mostra-se pouco preocupado, porque há equipas neste campeonato que já tiveram "oito, nove, dez jogos sem ganhar", e pelo que a equipa tem mostrado.

"Todas as equipas menos o Casa Pia, o Braga e os três grandes estiveram pelo menos cinco jogos sem ganhar. Mais do que a tabela, mostramos o que fazemos. Aí, ninguém tem nada a dizer. Não fomos uma equipa de autocarro, não perdemos tempo. Dou os parabéns aos jogadores. Com esta fome de vencer, vamos acabar por ganhar", afiança o técnico.

Luís Freire revela, ainda, que Yakubu Aziz falhou o jogo com o Sporting (nem convocado foi) por estar em negociações para deixar o Rio Ave:

"O Aziz tem estado em processo de negociação já há algum tempo e continua nisso. Não sabemos se sai, se fica. Logo veremos."