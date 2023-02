Liga portuguesa faz minuto de silêncio pelas vítimas dos sismos na Turquia e na Síria

Os jogos das I e II Ligas entre os dias 9 e 13 de fevereiro serão precedidos de um minuto de silêncio em memória das vítimas dos sismos que abalaram a Turquia e a Síria na segunda-feira.

Em comunicado emitido esta terça-feira, a Liga Portugal e o seu presidente, Pedro Proença, solidarizam-se com as vítimas dos dois terramotos: "Os relatos e as imagens que nos chegam são devastadoras."

"Em meu nome, e em nome da Liga Portugal, enviamos as mais sentidas condolências e uma mensagem de força a todos os que foram atingidos por esta catástrofe. Deixo um abraço especial a todos os portugueses e jogadores que passaram pelo Futebol Profissional", pode ler-se.

Todos os jogos das ligas profissionais entre quinta e segunda-feira terão minuto de silêncio. Isto contempla a jornada 20 dos dois primeiros escalões, incluindo o Sporting-FC Porto de domingo, em Alvalade.

Os fortes abalos, de magnitude 7,8 e 7,5 na escala de Richter e que foram acompanhados por numerosas réplicas mais leves, já provocaram, pelo menos, 5.261 mortos nos dois países. A Organização Mundial da Saúde alerta para a possibilidade de terem morrido mais de 20 mil pessoas.