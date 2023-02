Aziz negoceia saída do Rio Ave

Yakubu Aziz está em negociações para sair do Rio Ave, segundo revelou, esta segunda-feira, o treinador, Luís Freire.

A ausência de Aziz da ficha de jogo com o Sporting, a contar para a 19.ª jornada da I Liga, causou estranheza. Questionado sobre o melhor marcador do Rio Ave, Luís Freire explicou o que se passa.

"O Aziz tem estado em processo de negociação já há algum tempo e continua nisso. Não sabemos se sai, se fica. Logo veremos", disse o técnico dos vila-condenses, em declarações à Sport TV.

Freire não revelou o possível destino de Aziz. Durante o mercado de janeiro, o avançado ganês, de 24 anos, falhou uma transferência para o Al-Ahly, do Egito. Mais recentemente, foi associado, pelo jornal "A Bola", ao interesse do Wuhan Three Towns, atual campeão chinês.

Aziz está em Portugal ainda desde a formação. Chegou na temporada passada a Rio Ave, por empréstimo do Vitória de Guimarães, e ajudou os vila-condenses a regressar à I Liga, com 15 golos em 39 jogos.

Esta época, Rio Ave adquiriu o avançado em definitivo. Aziz leva nove golos e três assistências em 18 jogos e é o melhor marcador da equipa.