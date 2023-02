Nota 4 para Manuel Mota. "Critério largo e igual para as duas equipas"

Paulo Pereira, videoárbitro (VAR) da Renascença, atribui Nota a Manuel Mota, árbitro do Rio Ave 0-1 Sporting, da jornada 19 da I Liga.

A primeira parte de Manuel Mota foi "algo irregular". Se esteve bem no primeiro cartão amarelo que mostrou, a Leonardo Ruiz, do Rio Ave, já errou no segundo, este a Youssef Chermiti, do Sporting.

Aos 16 minutos, ficou por assinalar um livre direto para o Sporting, à entrada da área do Rio Ave, depois de Andreas Samaris ter derrubado Marcus Edwards "de forma muito evidente".

Uma queda de Emmanuel Boateng "causou muita celeuma no banco do Rio Ave", no entanto, as imagens mostram que o avançado não foi atingido na face, que era aquilo de que se queixava.

Paulo Pereira também considera que foi "pouco razoável" não dar descontos na primeira parte, até para evitar os protestos das equipas.

"Critério largo e equilibrado"

No segundo tempo, Manuel Mota teve um registo disciplinar "muito assertivo". Os amarelos a Manuel Ugarte e Jovane Cabral foram "justos".

Uma queda de Francisco Trincão causou protestos do banco do Sporting, no entanto, aconteceu simplesmente que "Samaris foi mais forte na disputa de bola", segundo esclarece o VAR Bola Branca:

"Encaixou no critério largo e de deixar jogar de Manuel Mota, que teve o condão de ter critério igual para ambas as equipas. Às vezes até parecia querer obrigar as equipas a jogar. Não foi perfeito, teve alguns lapsos, mas quis deixar jogar e teve critério largo, igual para ambas as equipas."