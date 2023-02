Golo aos 98 minutos dá primeira vitória em três meses ao Portimonense

O Portimonense regressou às vitórias na I Liga ao fim de três meses, esta segunda-feira. Foi diante do Paços de Ferreira, por 1-0, na 19.ª jornada.

Depois de seis jogos sem vencer - cinco dos quais derrotas -, a equipa de Paulo Sérgio derrubou o Paços com um golo de Maurício, aos 98 minutos. Não vencia para o campeonato desde o dia 4 de novembro - no cômputo de todas as competições, não vencia desde 27 do mesmo mês.

O Portimonense sobe ao 11.º lugar, com 23 pontos. Tem oito de vantagem sobre a zona de despromoção. O Paços continua em último, com nove pontos, a seis do Santa Clara, que ocupa o lugar de "play-off".