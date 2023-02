Tulipa. "FC Porto foi mais forte, mas a minha equipa não se escondeu"

O treinador do Vizela, Manuel Tulipa, considera que a primeira parte no Dragão foi equilibrada e que na segunda parte os donos da casa beneficiaram de mais espaço para matar o jogo.

"Parece-me que o jogo na primeira parte foi equilibrado, sem grandes oportunidades. Não quisemos fugir do nosso padrão, sair a jogar, ter espaço para construir desde trás. Nem sempre fomos eficazes nisso e atrair o FC Porto para nos dar oportunidade e sair com os homens mais rápidos, o ponta [de lança], os alas ou laterais. Teve a ver com o mérito e a forma como o FC Porto nos analisou. Na primeira parte mais domínio do FC Porto, nós em bloco meio baixo. Através de um erro de saída nossa, queríamos atrair laterais para ficarmos em igualdade e sofremos o golo”, referiu.

Tulipa acrescentou: “Na segunda parte, mais do mesmo com domínio do FC Porto a encontrar espaços e profundidade por João Mário e a ligar pelos homens de dentro, queríamos ter mais bola e não fomos capazes. Quando se gerou mais espaço, nunca fomos ao lado livre e o FC Porto nessa pressão tinha mais gente e bloqueou-nos isso".

O técnico dos vizelenses refere que no segundo tempo arriscou, colocou um segundo avançado.

“Ficámos mais fragilizados e nas coberturas à linha defensiva. Com mérito, o FC Porto fez o segundo golo e resolveu o jogo. Nada a dizer, FC Porto foi mais forte, mas a minha equipa joga bem, não se esconde tanto como pensavam que ia acontecer”, referiu.

O FC Porto derrotou o Vizela por 2-0.