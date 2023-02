Rio Ave "vai dar a vida" para tentar vencer Sporting

Luís Freire, treinador do Rio Ave, garante uma equipa que "vai dar a vida" para conseguir um bom resultado no duelo com o Sporting, na segunda-feira, na 19.ª jornada da I Liga de futebol.

"Espero dificuldades, mas também uma grande postura da minha equipa. Temos de dar a vida, porque quanto maiores as adversidades, maior tem de ser o nosso empenho. Só assim teremos hipóteses de disputar este jogo para vencer", disse o técnico dos vila-condenses.

O treinador espera "um jogo interessante", mas "difícil para ambas equipas", e detalhou os pontos fortes deste adversário, encontrando até semelhanças entre os dois conjuntos.

"O Sporting é uma equipa muito forte na organização ofensiva e agressiva na pressão, mas nós também temos uma forma de jogar semelhante, muito comprometidos no jogo. Temos consciência de que para ganhar jogos temos de estar concentrados, dar o máximo, e estar confiantes", analisou.

Ainda assim, Luís Freire reconhece que há um favoritismo para o lado do Sporting, esperando um adversário a tentar impor o seu futebol.

"Temos de ser realistas, o Sporting é uma equipa candidata a ganhar títulos, que vai tentar controlar o jogo. Mas sendo uma partida com um grau dificuldade maior, o empenho também o será", prometeu o treinador do clube da foz da Ave.

Segundo Luís Freire, este duelo com os 'leões' marca o arranque de um "ciclo de jogos exigente" para o Rio Ave, a que o técnico tem confiança que a equipa possa responder e garantir os objetivos da temporada.

"Queremos terminar a época sem aflições, conseguir cedo a permanência. Vamos passar séries sem perder, mas também sem ganhar, temos agora duas derrotas nos últimos sete jogos. Temos capacidade para garantir esse grande objetivo", vincou.

Os vila-condenses vêm de uma derrota, na jornada passada, frente ao Vizela (3-1), e o treinador garantiu que "esse jogo já foi debatido", não considerando que seja mau tentar a recuperação frente ao Sporting.

"Fosse qual fosse o adversário seguinte, temos de encarar com motivação máxima", acrescentou.

Questionado se a vitória frente ao FC Porto, da primeira volta do campeonato, também em casa, servirá de exemplo para este duelo com o Sporting, Luís Freire não quis traçar paralelismos.

"Já foi há muito tempo. Serve apenas para pensarmos que tudo é possível desde que a equipa acredite, supere e dê o máximo", vincou.

Para esta partida com os leões, o técnico não pode contar com os lesionados Vítor Gomes e Joca, e com castigado Aderllan Santos.

O Rio Ave, 12.º classificado com 21 pontos, recebe na segunda-feira o Sporting, quarto com 35, numa partida agendada para as 21h15, que terá arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.