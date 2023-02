Nota 4 para Cláudio Pereira. “Cartões certos aos jogadores certos”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Cláudio Pereira, árbitro do FC Porto - Vizela, partida da jornada 19 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro Cláudio Pereira fez uma boa arbitragem e mostrou os (quatro) “cartões certos aos jogadores certos”.

Na primeira parte, destaque para uma queda de Taremi na área, mas a “simulação foi muito má”.

Galeno e Kiko Bondoso chocaram na área, mas não há falta do jogador do Vizela.

Os protestos do Vizela no golo do FC Porto são injustificados. Não há falta na recuperação da bola no lance que deu o primeiro tento dos dragões.

Já na segunda parte, o especialista Paulo Pereira reforça: “Choque de jogador com o árbitro não leva à interrupção do jogo”.

Por isso, nota 4 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Vizela por 2-0, com golos de Pepê e Taremi.