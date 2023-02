Moreirense derrota Académico Viseu e reforça liderança

O Moreirense venceu o Académico Viseu por 1-0, em partida da jornada 19 da II Liga.

O único golo da partida foi apontado pelo defesa central Hugo Gomes, logo aos cinco minutos, na sequência de um canto.

O Académico Viseu sofreu a primeira derrota em 13 jornadas. Vinham de oito vitórias e quatro empates.

Com este triunfo, o Moreirense passa a somar 46 pontos e reforça a liderança da II Liga, com 11 e 12 pontos de vantagem, beneficiando do empate entre Sp. Farense e Estrela Amadora.

Também este sábado, o Vilafranquense empatou 2-2 contra a UD Oliveirense.