Guimarães derrota Estoril e apanha Casa Pia

O Vitória Guimarães igualou o Casa Pia na classificação da I Liga de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao Estoril, em encontro da 19.ª jornada.

O golo solitário de Safira, logo aos 11 minutos, foi suficiente para os vimaranenses, que tinham vencido apenas um jogo nos últimos cinco, conquistarem a terceira vitória como visitantes no campeonato, no qual são sextos classificados, com os mesmos 30 pontos do quinto, o Casa Pia.

Já o Estoril somou a terceira derrota consecutiva e manteve-se no 14.º posto da I Liga, com 19 pontos, mas menos um jogo disputado.

Veja o resumo da partida: