Filipe Martins. "Resultado inteiramente justo"

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, considera “inteiramente justo” o triunfo do Benfica (3-0) na Luz.

"Penso que há dois jogos dentro do próprio jogo. Até ao golo do Benfica fomos muito rigorosos e a tentar sair com a qualidade que queríamos. No entanto, sempre que nos estendíamos mais no relvado, os jogadores desequilibravam. Foi o que aconteceu nos golos. Sempre que nos estendemos no campo, pagámos caro as transições. Um exemplo disso é o golo marcado na segunda parte que, salvo erro, sai de um lançamento lateral nosso. É um resultado inteiramente justo”, refere.

O técnico dos gansos acrescenta: “Tentámos ser nós próprios, mas tínhamos uma equipa com poderio pela frente. Tivemos de nos expor mais e, a partir do momento em que marcaram primeiro golo, as individualidades e o coletivo vieram ao de cima".

Questionado pela Btv sobre a época de sonho do Casa Pia, Filipe Martins confirma que o clube está “a fazer uma grande época. Uma equipa que vem da II Liga, onde a base que tem jogado mais tempo até agora tem vindo da II Liga, com introdução aos poucos de jogadores experientes e juventude. O caminho está a ser bem feito, esta derrota não nos vai abalar minimamente”.

“Estaria muito chateado se não tivéssemos demonstrado qualidade e personalidade em jogar o futebol que temos mostrado em grande parte desta época. Vínhamos à procura de pontos, mas assim que o Benfica fez o segundo golo abalou-nos", concluiu.

O Benfica derrotou o Casa Pia, por 3-0, com bis de João Mário e mais um de Bah.