Empate entre Santa Clara e Boavista

O Santa Clara recuperou de duas desvantagens frente ao Boavista para empatar 2-2 nos Açores, no jogo de abertura da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

No Estádio de São Miguel, Sasso marcou os golos dos axadrezados, aos 13 e 64 minutos, mas viu Gabriel Silva bisar para anular as duas vantagens dos visitantes, aos 60 e 86.

Os axadrezados, que têm menos um jogo, subiram provisoriamente ao oitavo lugar do campeonato, com 25 pontos, enquanto o Santa Clara, que somou o sexto jogo sem vencer na I Liga, continua na 16.ª posição, em lugar de “play-off” de manutenção, com 15, ficando ao alcance do Marítimo, que é penúltimo classificado com menos dois pontos.

Veja o resumo da partida: