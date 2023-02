Joel Pinho garante que Dabbagh pode ser utilizado pelo Arouca

O avançado Oday Dabbagh, do Arouca, está às ordens de Armando Evangelista e a sua utilização só depende das opções do treinador. A garantia foi deixada a Bola Branca pelo diretor desportivo Joel Pinho.

“O Oday [Dabbagh] tem contrato com o Arouca, está dentro das opções. Se o treinador o quiser utilizar é um jogador como outro qualquer que está no plantel. O mercado fechou, são estes os jogadores que temos e é com eles que contamos”, disse.

O dirigente do Arouca diz que não fazem sentido os relatos de insultos por si dirigidos ao jogador palestiniano, à entrada do estádio, quando este pretendia assistir ao Arouca – Benfica, na passada terça-feira, último dia de mercado.

“Está tudo ultrapassado. Houve situações que não decorreram da melhor forma. Os representantes do jogador não se portaram de forma correta, mas infelizmente faz parte do futebol. [Os insultos] não fazem qualquer sentido”, acrescenta.

Joel Pinho lamenta que o jogador palestiniano tenha recusado as ofertas que chegaram ao Arouca, que teriam algum lucro ao clube, e optado por se comprometer com o Charleroi para a próxima época.

“Pelo que eu tenho conhecimento assinou pelo Charleroi, será jogador do Charleroi. Tivemos algumas propostas de venda agora em janeiro, mas o jogador já tinha assinado pelo Charleroi e impediu o Arouca de fazer um encaixe financeiro”.

Dabbagh soma 17 jogos e 10 golos pelo Arouca nesta temporada.