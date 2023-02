Oficial. Braga vende Vitinha ao Marselha por valor histórico

Sporting de Braga e Marselha oficializaram, esta terça-feira, a transferência de Vitinha para o clube francês. É a maior venda da história do clube português.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Braga informa que recebe, a pronto, 25 milhões de euros, mais bónus de sete milhões por objetivos a concretizar até 2026. No total, a transferência pode ascender aos 32 milhões de euros, dois milhões acima da cláusula de rescisão do ponta de lança, conforme a Renascença adiantara.

O Braga fica, ainda, com 10% da mais-valia de uma futura transferência de Vitinha e com opção de recompra de 60 milhões de euros.

A compensação por direitos de formação fica a cargo do Marselha. O Braga refere, ainda, que 5% do valor da transferência do ponta de lança destinam-se a encargos com serviços de intermediação.

Vitinha assina contrato com o Marselha válido para as próximas quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de 2027.

Vitinha, de 22 anos, deixa o Braga, depois de duas épocas em cheio na equipa principal. Na temporada passada marcou 14 golos e esta época já vai em 13. Internacional sub-21 português, o ponta de lança de Cabeceiras de Basto ruma à Ligue 1, onde jogará pelo Marselha, rival do PSG, cujos proprietários entraram, recentemente, no capital da SAD do Braga.