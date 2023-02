Nota 4 para Rui Costa. “Arbitragem serena”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Rui Costa, árbitro do Arouca – Benfica, partida da jornada 18 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro Rui Costa teve atuação “serena, apenas com pequenos lapsos”.

A primeira parte foi “fácil”.

Destaque para três lances: no primeiro golo de João Mário é tudo legal; há uma queda de João Mário, que parece falta, mas que o árbitro não assinalou; e Antony (Arouca) cai entre Bah e Otamendi, mas não parece falta.

Já na segunda parte, António Silva pisa Michel, mas sem falta; num lance em que Gonçalo Guedes é apanhado em fora de jogo, mas a falta é assinalada muito longe do local; Havia canto para o Benfica, após toque de Basso, mas não foi assinalado.

Noutros lances, há braço de Bah, mas está completamente encostado ao corpo e, por isso, não há falta. No terceiro golo do Benfica, o árbitro deu bem lei da vantagem e terminou com o tento de Musa. Perto do fim há braço de Bruno Marques contra António Silva, mas é disputa de lance, não houve intenção.

Por isso, nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Arouca por 3-0.