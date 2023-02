José Gomes: "Estendemos o corredor ao Porto nos minutos iniciais da segunda parte"

José Gomes considera que, 11 contra 11, o Marítimo foi superior ao FC Porto, que por sua vez foi melhor na segunda parte, com dez contra dez. O treinador lamenta a entrada da sua equipa após o intervalo.



Em declarações à Sport TV, após a derrota (2-0) com os campeões nacionais, José Gomes admite ter ficado "exaltado" com os jogadores, pela entrada na segunda parte, porque o Marítimo "estendeu o corredor" para os dois golos portistas, aos 50 e 55 minutos: "O responsável pela derrota sou eu, mas, no momento em que estamos, temos de cobrar."

"Não foram dadas instruções para alterar o plano de jogo. Faltou a mesma intensidade nos movimentos de pressão e conseguir controlar a fase de construção de situações de finalização do FC Porto na zona do meio-campo. Contra equipas grandes com jogadores de qualidade, com meia oportunidade fazem um golo e o jogo fica diferente. Houve coisas de que gostei muito na primeira parte, mas houve coisas de que não gostei nada e tenho a certeza que não vai voltar a acontecer", salienta.

José Gomes iliba os jogadores que entraram ao intervalo, Percy Liza, André Vidigal e Nito Gomes, para os lugares de três "amarelados": "Não foi pelos jogadores em si, foi pela forma como a equipa entrou."