Jogador mais velho do mundo vai jogar na Oliveirense. Tem 55 anos

A Oliveirense oficializou a contratação do jogador mais velho do mundo. Kuyoshi Miura, de 55 anos, vai jogar na II Liga.

O japonês, que completa 56 anos este mês, vai continuar a carreira em Portugal. O acionista maioritário da Oliveirense é o Grupo Onodera, com 52,5% da SAD.

Na Europa, Miura esteve no Génova, em 1995, e no Dinamo Zagreb, em 1999.

Miura representou a seleção do Japão em 91 ocasiões e esteve na Taça Asiática, em 1992 e 1996, e na Taça das Confederações, em 1995. A última internacionalização foi em 2000.

Em 2012, teve uma passagem pelo futsal e representou a sua seleção no Campeonato do Mundo.

O ponta de lança nunca deixou de jogar futebol e representava o Yokohama FC desde 2006. Esta temporada, foi cedido ao Suzuka Point Getters. Miura começou carreira no Brasil, na década de 80, com passagens pelo Santos, Palmeiras, Coritiba. Jogou ainda no Tokyo Verdy, Kyoto Sanga e Vissel Kobe.