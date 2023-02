"Contratações de Pizzi e Bruma são sinal que Braga vai lutar pelo título"

As contratações de Pizzi e de Bruma são um sinal de força no Sporting de Braga. José Peseiro, antigo treinador dos minhotos, acredita que o Braga vai lutar pelo título.

“Não tenho dúvidas que com a chegada de Bruma e de Pizzi, que é um Braga que quer ser campeão. Um Braga que evitou a saída de alguns jogadores, e ao mesmo quis reforçar algumas posições em sintonia com o seu treinador, e que aposta em dois jogadores com grande valor e capacidade, só pode ser uma equipa que quer ser campeã”, disse.



O Braga está, à condição, a 10 pontos do líder Benfica, mas com menos dois jogos realizados do que as águias. Em caso de vitórias, o Braga volta a ter apenas quatro pontos de desvantagem para o primeiro posto, depois de ter feito a melhor primeira volta da sua história.

Peseiro destaca a importância de uma possível qualificação para a Liga dos Campeões, caso não seja possível o título.

“Tão importante como ser campeão, para o Braga, será estar na Liga dos Campeões. Seria a terceira vez que o Braga estaria na Champions, uma foi com o Domingos e outra comigo. Ambas pelo "play-off", mas desta vez até poderia ser de forma direta, o que seria uma conquista tremenda. Ser campeão ou ficar nos três primeiros lugares é o grande objetivo do Braga e do presidente. O António Salvador já diz há alguns que quer ser campeão, e um dia o Braga será campeão”, acredita.

Apesar das chegadas, o Braga vendeu Vitinha no último dia de mercado numa transferência histórica para os minhotos. Peseiro recorda que também perdeu bons jogadores quando orientou o Braga.

“Na primeira passagem, foi vendido o Lima no último dia do mercado. Na segunda vez saiu o Rafa. Se naquele momento o presidente, olhando para a condição económica do clube, considerou que não havia possibilidade de ter sucesso, e não valia a pena correr o risco de manter os jogadores, penso que neste momento é o contrário", explica.

E é por isso que Peseiro acredita que o "o Braga necessita de dinheiro, quer pela estrutura que criou para a sua formação, quer pelo investimento da equipa".

"O Braga precisa de fazer mais dinheiro porque não tem as receitas em 'merchandasing' que têm os três grandes. Neste momento passa pelo risco de ficar nos três primeiros lugares do campeonato. Abdicar de vender e até ir buscar jogadores que vão aumentar a massa salarial, é sinal que pensa que pode ficar nos três primeiros e ser mesmo campeão", termina.