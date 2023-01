Treinador do Gil Vicente tem "garantia" de que Fran Navarro fica até ao final da época

O treinador do Gil Vicente tem a "garantia" de que Fran Navarro fica até ao final da época. A Renascença sabe que o destino do goleador espanhol deverá ser o FC Porto, mas apenas na próxima temporada.

Em declarações à Sport TV, após a derrota (2-1) com o Paços de Ferreira, na jornada 18 do campeonato, Daniel Sousa confirmou que conta com o ponta de lança espanhol, de 24 anos, até ao final do campeonato.

"Sim, tenho essa garantia", declarou o técnico gilista.

Fran Navarro foi apontado, durante esta terça-feira, ao Braga, para colmatar a saída de Vitinha para o Marselha, avançada pela Renascença. No entanto, a titularidade frente ao Paços - o golo do Gil foi seu - fez esmorecer a expectativa de mudança para a capital do Minho.

Ao que a Renascença apurou, FC Porto e Gil Vicente negoceiam a transferência de Fran Navarro, a concretizar-se apenas na próxima temporada, algo que não afetaria os objetivos dos gilistas para esta época.

Segundo a CNN, os dragões oferecem cerca de oito milhões de euros.

O Gil Vicente luta pela manutenção na I Liga. Os galos encontram-se na 15.º posição, imediatamente acima da linha de água, com 18 pontos, mais quatro (e também mais um jogo) que o Santa Clara. A equipa açoriana ocupa o 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de despromoção.