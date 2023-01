Transferência histórica do Braga. Vitinha vai para Marselha

Vitinha vai deixar o Sporting de Braga, durante este mês de janeiro, para reforçar o Marselha. Será o maior negócio da história do clube português, que irá encaixar uma verba superior a 30 milhões de euros e reservar direitos futuros do jogador.

A Renascença apurou que o Marselha paga 32 milhões de euros, valor acima da cláusula de rescisão, fixada em 30 milhões, e o Braga fica ainda com direito a 10% de uma venda futura. Os minhotos reservam, ainda, uma cláusula de recompra no valor de 60 milhões de euros.

Os franceses pagam valor acima da cláusula, devido ao momento em que a transferência se realiza. A poucas horas do fecho do mercado o Sporting de Braga tinha a possibilidade de recusar a oferta e conseguiu, assim, um negócio mais favorável.

Vitinha, de 22 anos, deixa o Braga, depois de duas épocas em cheio na equipa principal. Na temporada passada marcou 14 golos e esta época já vai em 13. Internacional sub-21 português, o ponta de lança de Cabeceiras de Basto ruma à Ligue 1, onde jogará pelo Marselha, rival do PSG, cujos proprietários entraram, recentemente, no capital da SAD do Braga.

Para o lugar de Vitinha, os minhotos, que no plantel contam com Abel Ruiz, Banza e Ricardo Horta, tentam assegurar o espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente.