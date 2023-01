Sporting de Braga empresta Fabiano ao Kasimpasa

O Sporting de Braga vai emprestar Fabiano ao Kasimpasa.

A Renascença pode confirmar que o lateral-direito brasileiro, de 22 anos, está a caminho da Turquia, com opção de compra.

Fabiano completou a formação no Braga e estreou-se na equipa principal em 2019/20. Depois de um empréstimo à Académica, regressou ao plantel pela mão de Carlos Carvalhal e afirmou-se como alternativa a Yan Sousa.

A saída do compatriota no verão abriu espaço a Fabiano no corredor direito do Braga, na primeira metade da atual temporada. No entanto, a partir de dezembro, o espanhol Víctor Gómez conquistou o lugar e não deu hipótese ao concorrente de regressar ao onze.

Fabiano deixa o Sporting de Braga com 58 jogos e duas assistências pela equipa principal. Esta época, levava 21 jogos disputados.