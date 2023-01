Portimonense já vai em 11 reforços no mercado de inverno

O Portimonense confirmou mais quatro reforços: o português Sérgio Conceição, o brasileiro Alemão e os colombianos Emiro Garcés e Yony González, elevando para 11 o número de contratações na janela de inverno.

O central Alemão e o lateral-direito Emiro Garcés foram apresentados esta terça-feira, em conferência de imprensa, enquanto o lateral-direito Sérgio Conceição e o extremo Yony González só serão apresentados aos jornalistas na quarta-feira.

Alemão, de 20 anos, quarto defesa central recrutado em janeiro, assinou até junho de 2027 depois de ter cumprido a sua formação no Corinthians sem ter chegado a estrear-se na equipa principal do emblema de São Paulo.

"Teve algumas ofertas de outros clubes, mas preferiu o Portimonense. É o futuro da nossa defesa", realçou, em conferência de imprensa, o presidente do conselho de administração da SAD algarvia, Rodiney Sampaio.

O jogador mostrou-se "encantado" com o que já viu, confirmando as indicações deixadas por Dyego Coelho, seu antigo treinador nas camadas jovens do Corinthians e atual técnico da equipa de sub-23 do Portimonense.

"Sou muito novo, é a primeira vez fora do Brasil. Mas estou muito encantado com o que vi aqui, com as estruturas do clube e todo o apoio da direção. Espero aproveitar a oportunidade e contribuir da melhor forma", disse Alemão.

Emiro Garcés, lateral-direito que também pode jogar a central, reforça o Portimonense por empréstimo de uma temporada e meia do Deportivo Pereira, do principal escalão do futebol colombiano.

"Estou muito contente. Quero agradecer ao Portimonense por me abrir as portas. Fiquei impressionado com as estruturas do clube e com a excelente organização. Sei que já passaram por aqui bons jogadores colombianos, como Jackson Martínez e Angulo, e espero fazer melhor", declarou o defesa, de 21 anos.

Na quarta-feira, serão apresentados Sérgio Conceição, de 26 anos, ex-Seraing (Bélgica), e Yony González, de 28 anos, que estave emprestado pelo Benfica ao Deportivo de Cali (Colômbia).

No mercado de inverno, o Portimonense já tinha confirmado o guarda-redes Matheus Nogueira, os defesas Wagner Leonardo, Lucas Alves e Park Ji-soo e os médios Maurício, Lucas Ventura e Hinojosa.

A equipa algarvia ocupa o 13.º lugar, com 20 pontos, após 18 jogos disputados na Liga Bwin.