Oficial. Braga vende Vitinha ao Marselha por valor histórico

Sporting de Braga e Marselha oficializaram, esta terça-feira, a transferência de Vitinha ao clube francês. É a maior venda da história do clube português.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Braga informa que recebe, a pronto, 25 milhões de euros, mais bónus de sete milhões por objetivos a concretizar até 2026. No total, a transferência pode ascender aos 32 milhões de euros, dois milhões acima da cláusula de rescisão do ponta de lança, conforme a Renascença adiantara.





(em atualização)