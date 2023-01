Estoril, Portimonense e Santa Clara com reforços brasileiros

Estoril, Portimonense e Santa Clara, da I Liga, e Farense, da II Liga, são os principais protagonistas das primeiras horas do último de transferências do mercado de janeiro, em Portugal.

O Estoril assegurou a contratação de Cauê, avançado, de 20 anos, que estava nos sub-20 do São Paulo. O Santa Clara inscreveu o central Ageu, de 20 anos, ex-Cruzeiro. O Portimonense contratou o central Alemão, de 20 anos, que estava nos sub-20 do Corinthians.

De saída dos algarvios, mas com permanência assegurada na região está Pastor. O lateral direito sai do Portimonense e é reforço do Farense, por empréstimo da Ferroviária.

Nota, ainda, para o Benfica que inscreveu Marcos Zambrano, avançado equatoriano de 18 anos, que estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Zambrano.

A Liga voltará a atualizar a lista de inscritos às 19h00, às 22h00 e, logo que possível, todas as inscrições que sejam efetuadas entre as 21h00 e as 24h00, hora de fecho do mercado de janeiro, em Portugal.