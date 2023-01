Braga empresta Hernâni ao Paços de Ferreira

Hernâni Infande é reforço do Paços de Ferreira até ao final da temporada, por empréstimo do Sporting de Braga, confirmou a Renascença. O extremo, de 21 anos, tem um golo e fez oito jogos pelo Braga, esta época. Foi titular na recente deslocação dos minhotos à Mata Real.

Visto como um futebolista promissor, Hernâni vai rodar na I Liga e será mais uma arma para César Peixoto usar na luta pela manutenção. O Paços está no último lugar e o treinador já tinha admitido a chegada de reforços no último dia de transferências.

Confirmou, inclusivamente, interesse em Paulo Bernardo, do Benfica, mas, para já, tem a confirmação da chegada de Hernâni. Além do extremo, o Paços contratou, no mercado de inverno, Marafona, Maracás, Guedes e Fábio Gomes.