Armando Evangelista. “Vencedor é merecido e incontestável”

O técnico do Arouca, Armando Evangelista, estava conformado após a derrota 3-0 contra o Benfica. Apesar disso, encontrou pontos positivos.

“O vencedor é merecido e incontestável. Saio satisfeito porque conceder o que concedemos é muito positivo. O Benfica teve um grau de finalização fantástico, com três golos em três remates. Não me recordo de uma defesa do nosso guarda-redes”, referiu o técnico arouquense.

Armando Evangelista deu contas das dificuldades da sua equipa.

“Faltou-nos profundidade no jogo, mas, ainda assim, tivemos algumas aproximações. Lembro-me que a primeira foi pelo Antony, que falhou um cabeceamento. No geral, tivemos uma boa atitude no jogo e há que dar mérito ao Benfica pela capacidade finalizadora, que mostra bem da qualidade individual dos seus jogadores”, disse. “Foi pena termos tido pouca ligação e profundidade ofensivas, ainda tivemos quatro ou cinco remates, mas só um ou dois de real perigo”.

O Benfica venceu o Arouca, por 3-0, com golos de João Mário (2) e Musa.