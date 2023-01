Vitória regressa aos triunfos com golo aos 97 minutos

O Vitória de Guimarães voltou aos triunfos com uma dramática vitória, por 2-1, frente ao Desportivo de Chaves, em casa.

Tiago Silva abriu o marcador, de grande penalidade, aos 18 minutos de jogo. O Chaves foi procurando o golo do empate que chegou já nos descontos finais. Abass Issah, aos 95, rematou para golo e contou com ajuda do desvio de Mikel Villanueva.

O Vitória não baixou os braços e chegou ao triunfo no lance seguinte, aos 97, por Alisson Safira, que rematou de primeira e sem hipótese para Paulo Vítor.

A equipa minhota não vencia desde 13 de novembro, há oito jogos. O Vitória segue no sexto lugar, agora com 27 pontos, mas pode voltar a cair para o sétimo posto dependendo do resultado do Arouca na terça-feira, na receção ao Benfica.

Já o Desportivo de Chaves continua confortável na tabela, no 10.º posto.