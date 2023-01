Presidente do Braga confirma "muitas abordagens e propostas" por Vitinha

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, confirma que "há muitas abordagens e propostas" por Vitinha.

O jornal "O Jogo", tal como a imprensa inglesa, noticiaram que o Southampton estava disposto a pagar os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão de Vitinha. O presidente não confirma saída, mas assume que há muito interesse no goleador.

"Não sei [se vai sair]. Há muitas abordagens e propostas concretas, mas este não é o momento para falarmos disso", disse, à Sport TV, à margem de uma gala do aniversário do clube.

Vitinha, de 22 anos, leva 13 golos e 5 assistências em 27 jogos pelo Sporting de Braga.

O internacional sub-21 português tem contrato até 2027 com o Braga e uma cláusula de rescisão fixada nos 30 milhões de euros. O Braga recebeu Bruma e Pizzi como opções para o ataque, mas nenhum deles com o perfil de ponta de lança de Vitinha. Abel Ruiz e Banza são as outras opções do plantel.

"Estamos felizes pelo regresso de Pizzi, que foi formado aqui e esteve pouco tempo na casa. Já na altura foi uma grande transferência e é inquestionável o valor dele e o quanto nos pode ajudar. Foram reforços que o treinador entendeu que seriam necessários para a segunda volta e fizemos um esforço para dar ao treinador o que ele pretendia", disse.

O Braga está em segundo lugar, mas Salvador não quer ouvir falar do titulo: "O nosso objetivo real é só o próximo jogo, é nesse que estamos focados".