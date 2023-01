Paços tenta empréstimo de Paulo Bernardo

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, assume interesse em contratar Paulo Bernardo, médio do Benfica.

Em conferência de imprensa, o técnico dos pacenses revela que "gostava [de o contratar], mas não sei se é possível". O médio de 21 anos está sem espaço na equipa principal do Benfica e tem sido associado a uma saída em janeiro para ganhar minutos.

Paulo Bernardo fez 24 jogos na época passada na equipa principal. Estreou-se com Jorge Jesus no comando técnico e ganhou protagonismo na segunda parte da temporada, já com Nélson Veríssimo.

Esta época, o regresso de Florentino e as contratações de Enzo Fernández e Aursnes limitaram o espaço de Paulo Bernardo, que fez apenas dois jogos na equipa principal. Tem jogado na II Liga na equipa B, onde soma já nove partidas disputadas.

Um empréstimo ao Paços, da I Liga, pode ser a solução para o jogador que tem contrato com o Benfica até 2027.

O Paços de Ferreira recebe o Gil Vicente esta terça-feira, às 19h00, um jogo que pode ser decisivo nas contas da manutenção.

"Acredito que cada jogo tem de ser uma viragem, mas não será um que vai ditar uma época. Não vamos conseguir ganhar os jogos todos, por isso, terá de ser jogo a jogo, até para os jogadores se sentirem confortáveis. O caminho está a ser traçado para chegarmos ao último jogo e alcançarmos o objetivo a que nos propusemos", disse.