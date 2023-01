Boavista ganha ao Portimonense

O Boavista venceu o Portimonense, por 4-2, em partida da jornada 18 da I Liga.

No estádio do Bessa os axadrezados marcaram Yusupha (2), Onyemaechi e Ricardo Mangas.

Já pelos algarvios descontaram Moufi e Paulo Estrela.

Com este resultado, o Boavista, que não vencia há dois jogos na I Liga, está em nono, com 24 pontos e menos um jogo, enquanto o Portimonense somou o sexto jogo consecutivo sem vencer (cinco derrotas e um empate) e está em 12.º, com 20.



