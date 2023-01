Benfica e Sporting ganham pelo menos resultado

O Benfica derrotou o Marítimo, por 4-1, e continua invicto no campeonato de futebol feminino, com 12 vitórias em 12 jornadas.

A partida não foi, no entanto, fácil com as insulares a defenderem bem e a chegarem à igualdade no marcador já na segunda parte.

Pelas encarnadas marcaram Nycole, Cloé Lacasse (2) e Lara Martins (que se estreou a marcar aos 16 anos).

Já pelas insulares ainda empatou Telma Encarnação, de grande penalidade.

Por sua vez, o Sporting também venceu pelo mesmo resultado (4-1) mas Atlético Ouriense e sobe ao pódio do campeonato, após a quarta vitória consecutiva na liga.

Pelas leoas marcaram Ana Teles, Cláudia Neto e Diana Silva (2). Pela equipa da casa apontou Jéssica Pastilha.

O Benfica lidera o campeonato com 36 pontos. O Sporting é terceiro com 26.