O avançado Fellipe Cardoso, ex-Santos, foi oficializado este sábado como reforço do Casa Pia.

O brasileiro, de 24 anos, assinou até junho de 2025.

Fellipe Cardoso esteve emprestado a Ceará, Fluminense e Vegalta Sendai, do Japão.

Para a apresentação, os gansos fizeram uma paródia do concurso televisivo “Got Talent” e divulgaram as imagens no Instagram.

Fellipe Cardoso é o terceiro reforço de inverno do Casa Pia depois do avançado japonês Yuri Soma e do médio Beni.