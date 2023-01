Arouca contrata Lawal

O Arouca oficializou a contratação de Yusuf Lawal, extremo nigeriano ex-Neftchi, do Azerbaijão.

“Escolhi o Arouca porque é um clube lindo, com uma ligação muito próxima aos adeptos. Quero ajudar a equipa a alcançar a melhor classificação possível. Vou dar o meu melhor e lutar com a equipa”, disse aos canais oficiais do clube.

O Arouca fez um vídeo de apresentação original em que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também são protagonistas.