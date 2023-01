Santa Clara quer fazer 22 pontos na segunda volta do campeonato

O treinador do Santa Clara, Jorge Simão, diz que a equipa estabeleceu a "meta" de conquistar 22 pontos na segunda volta para perfazer um total de 36 na classificação final da I Liga de futebol.

"Aquilo que publicamente quero assumir, em nome dos jogadores, porque isso foi um desafio partilhado por todos, é a meta pontual que estabelecemos e que nos vai guiar no decurso desta segunda volta. São 22 pontos. Este é o número mágico para nós", afirmou o treinador.

O técnico falava na sala de imprensa do estádio de São Miguel antes da deslocação ao terreno do Casa Pia, no arranque da segunda volta do campeonato.

Na viragem do campeonato, "todos os jogos" vão ser encarados pelo Santa Clara como um "recomeço" e uma "nova era", frisou Jorge Simão.

"Temos 51 pontos em disputa e, desses 51, queremos 22. Onde? Não sei. Em que estádio? Não consigo dizer. Mas todos os jogos serão oportunidades que teremos para somar pontos até chegar aos 22", declarou.

O treinador, que chegou à equipa em 12 de janeiro, reforçou que na sua "cabeça" e na dos seus jogadores "não existem piores cenários", insistindo que o Santa Clara "não vai levantar o pé" até atingir a meta pontual.

"Ter este objetivo pontual que definimos serve-nos para não precisarmos de olhar para a tabela, nem para os resultados dos nossos adversários diretos na luta pelo objetivo do Santa Clara. Permite-nos focar simplesmente em somar pontos. 22 pontos", reforçou.

Jorge Simão classificou o próximo adversário, o Casa Pia, como a "equipa sensação" do campeonato.

"Esta foi uma semana importante para nós, porque definimos algumas coisas e porque já tivemos mais dias de trabalho para criar consistência nos nossos comportamentos", destacou.

E acrescentou: "O que nos guia é somar pontos. Mais do que jogar bonito, é somar pontos. Isto é uma luta de pontos".

Questionado sobre se são necessários reforços, o treinador destacou a qualidade do conjunto açoriano.

"O Santa Clara, neste momento, possui jogadores no seu plantel com muita qualidade e que eu acho que ainda não tiveram oportunidade de a demonstrar", sinalizou.

O Santa Clara, 16.º classificado, com 14 pontos, vai defrontar o Casa Pia, quinto, com 27, no próximo domingo, às 15:30, no estádio do Jamor, em Oeiras, Lisboa.

A partida, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter a arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.