Braga recusou propostas de 20 milhões por Vitinha

O sporting de Braga já recusou, neste mercado de janeiro, propostas na casa dos 20 milhões de euros por Vitinha, sabe a Renascença.

Um dos clubes com proposta rejeitada é da Premier League, campeonato em que são vários os interessados no ponta de lança português, de 22 anos. A SAD bracarense tem remetido os interessados para a cláusula de rescisão d avançado, no valor de 30 milhões de euros.

Até ao final do mercado, o Braga vai continuar a ser muito pressionado, devido à cobiça de vários clubes dos principais campeonatos europeus.

Formado entre Águias Alvite e Braga, Vitinha estreou-se pela equipa principal dos guerreiros em 2020/21 e, desde então, tem mostrado dotes de goleador. Esta época, leva 13 golos e cinco assistências em 27 jogos.

Tem sido fundamental para a grande campanha do Braga, segundo classificado, na I Liga, com sete golos e três assistências em 17 jornadas.

Vitinha renovou contrato com o Braga em agosto de 2022. Estendeu o vínculo até 2027, com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.