Paços de Ferreira quer voltar a derrotar o Benfica exatamente oito anos depois

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, espera que os castores repitam, esta quinta-feira, o feito de há oito anos: derrotar o Benfica.

Foi no dia 26 de janeiro de 2015 que o Paços venceu pela última vez o Benfica. Desde então, em 15 jogos entre ambas as equipas, registam-se 15 vitórias das águias e um empate. Zero triunfos pacenses.

Em entrevista a Bola Branca, Paulo Meneses acredita que é possível ao último classificado contrariar o favoritismo do líder do campeonato:

"Há oito anos, tal como hoje, ninguém acreditaria que o Paços de Ferreira conseguisse vencer. Portanto, sabendo das dificuldades, há que acreditar. Só assim poderemos conseguir. Sabemos do poderio do adversário, mas isso não nos pode derrotar à partida. Temos de lutar até ao final."



Faltam 17 finais. Benfica é só mais uma

O Paços de Ferreira está em recuperação desde o regresso de César Peixoto ao comando técnico. Paulo Meneses atribui a melhoria a uma mudança da atitude, visto que "a qualidade dos jogadores estava lá".

Ainda assim, a distância para a zona de manutenção ainda é muito grande. Para o presidente do Paços de Ferreira, há que encarar o jogo com o Benfica "como uma final, como serão todos até ao final da época".

"Temos noção da responsabilidade e da dificuldade. Não vou negar que o grau de dificuldade é elevadíssimo, mas temos de acreditar. Só isso pode fazer com que sejamos felizes no final", salienta o dirigente.

O mercado de transferências de janeiro fecha na próxima terça-feira. Até lá, Paulo Meneses admite que ainda é possível que haja mais entradas e saídas no plantel, "em função das oportunidades que surjam".

Paços de Ferreira e Benfica defrontam-se, em jogo antecipado da 20.ª jornada da I Liga, às 20h15, no Estádio Capital do Móvel. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.