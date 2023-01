Presidente do Arouca: "Proença tem olhinhos, como eu"

O presidente do Arouca revela que a cidade acordou, na manhã desta quarta-feira, com um sentimento de injustiça. A população "está revoltada" com a arbitragem de Fábio Veríssimo na meia-final da Taça da Liga, perdida para o Sporting, nomeadamente o golo anulado a Antony.

Esse golo, anulado por mão na bola, colocaria os nortenhos em vantagem. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Pinho afirma que já viu as imagens "mais do que 20 vezes" e continua sem entender a decisão, uma vez que, na sua opinião e na dos arouquenses, "não tem explicação".

O dirigente pede "mais respeito pelo trabalho de uma equipa que o faz honestamente" e atira que não adianta queixar-se à Liga.

"O Proença, o presidente Proença também tem olhos, como eu e como todos, para ver. Não vou falar com ninguém, eles têm olhinhos para ver, tal como eu e toda a gente", dispara sem hesitar.