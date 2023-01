Portimonense apresenta cinco reforços

O Portimonense, da I Liga, apresentou esta quinta-feira cinco reforços de uma assentada: os centrais Lucas Alves e Park Ji-soo e os médios Maurício Júnior, Lucas Ventura e Hinojosa.

Para o eixo defensivo, chegaram o brasileiro Lucas Alves, de 30 anos, ex-Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), que assinou até final da época, e o internacional sul-coreano Park Ji-soo, de 28 anos, ex-Gimcheon Sangmu (Coreia do Sul), com contrato até junho de 2024.

Lucas Alves, formado no Corinthians, passou também por Flamengo de São Paulo, Olaria, Ipatinga, Guarulhos, Atlético Goianiense, Bangu e Atlético Paranaense, no seu país natal, além de Biel-Bienne, Le Mont e Luzern, todos na Suíça, Al-Tai (Arábia Saudita) e Lamia (Grécia).

"Estou muito feliz por representar o Portimonense. Tenho muitos amigos que passaram por aqui e quando apareceu esta oportunidade não pensei duas vezes. Podem esperar um jogador de grupo, determinado, sério e que procura ajudar os mais jovens", referiu o defesa, na conferência de imprensa coletiva promovida pelos algarvios.

O central Park Ji-soo, 28 anos, soma 14 internacionalizações pela Coreia do Sul -- onde foi orientado pelo português Paulo Bento --, além de ter representado os clubes sul-coreanos Uijeongbu, Gyeongnam e Suwon FC e ainda o Guangzhou (China).

"Paulo Bento falou sempre muito bem de Portugal e do futebol português, tal como outros jogadores que por aqui passaram. É um futebol jogado a um ritmo muito alto", frisou o jogador asiático.

O médio-defensivo brasileiro Lucas Ventura, de 24 anos, formado no Cruzeiro, passou ainda por Sport, Boa Esporte e Avaí e vai viver a primeira experiência fora do Brasil, com vínculo por duas épocas e meia.

"É uma oportunidade maravilhosa na minha carreira. Venho muito confiante e contente, ainda mais depois de ver a estrutura do clube e todo o suporte de que nós precisamos para trabalhar e dar o melhor pelo Portimonense", sublinhou.

O experiente médio brasileiro Maurício, de 34 anos, com um currículo que inclui Fluminense (Brasil), Terek Grozny (Rússia), Zenit (Rússia), PAOK (Grécia), Panathinaikos (Grécia) e Rodina Moscovo (Rússia), assinou até final da época.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Danny [antigo internacional português] foi um exemplo quando cheguei à Rússia, tive oportunidade de jogar contra ele e depois fomos colegas. Somos amigos e ele deu-me boas referências sobre o clube", revelou.

Já o médio ofensivo colombiano Hinojosa, de 23 anos, foi emprestado pelo Unión Magdalena (Colômbia) por uma época e meia, com opção de compra, de valor não especificado.

"Sei que jogaram aqui jogadores colombianos e tenho a esperança de fazer tão bem com eles e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. É a primeira vez fora do meu país, estou muito contente por esta oportunidade e espero cumprir os meus sonhos", afirmou.

Estes cinco elementos juntam-se ao guarda-redes Matheus Nogueira e ao central Wagner Leonardo para um total de sete reforços já garantidos pelos algarvios.

No final da primeira volta da I Liga, com 17 jornadas disputadas, o Portimonense ocupa o 12.º lugar, com 20 pontos.