"FC Porto é favorito, mas cada vez há menos Golias no futebol"

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, assume que o FC Porto é favorito na meia-final da Taça da Liga, mas os jogos são cada vez mais equilibrados e, por isso, o Académico pode surpreender.

Em entrevista a Bola Branca, o autarca assinala que cada vez há menos diferenças entre as equipas: "Agora já não David contra Golias no futebol."

"Pelo que temos visto, os Golias são cada vez menos. As equipas estão bem organizadas e os jogos são muito equilibrados, independentemente da prova que estão a disputar. Por exemplo, o Varzim eliminou o Sporting da Taça de Portugal. O Académico de Viseu chega à Final Four da Taça de Liga e isso significa que as coisas cada vez estão mais equilibradas. É claro que o favoritismo está do lado do FC Porto, mas tenho a certeza que o Académico vai dignificar a camisola do clube, a cidade e a região", diz.

Sonho de um Académico primodivisionário

Fernando Ruas tem o sonho de ver o Académico na I Liga, apesar de Jorge Costa ter colocado água na fervura quanto a esse objetivo.

"Nós temos sempre a esperança da subida. O Académico deixou a antiga Primeira Divisão exatamente no ano em que vim para a Câmara, em 1990. Nós estamos sempre à espera que o Académico regresse, acho até que seria a liga mais adequada para o Académico estar. O treinador já veio pôr água na fervura, mas, secretamente, eu e todos os viseenses alimentamos a esperança de regressar ao palco maior", assume.

O FC Porto-Académico de Viseu está marcado para as 19h45 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.