Armando Evangelista. “Não entendo o protocolo”

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, estava contente com a exibição dos seus jogadores, mas pede explicações sobre o protocolo VAR.

“Gostei da exibição do Arouca, o Arouca nestes 97 minutos provou o porquê de estar nesta Final Four. É óbvio que o Arouca não teve o domínio do jogo, mas teve uma postura digna, soube incomodar, chegar ao último terço e marcar. Uma exibição e uma prestação que não só dignifica a Taça da Liga, mas também o futebol português”, referiu.

Já sobre o lance do golo anulado ao Arouca, Evangelista garante que ainda não entendeu a decisão do árbitro”.

“Não entendo o protocolo. Num lance em que há uma falta a nosso favor, dá-se lei da vantagem e marcámos. Depois passa a uma falta contra nós e dá golo do Sporting”, lembra.

O técnico arouquense não tem dúvidas: “Quem teve a capacidade de jogar contra o Sporting, que está recheado de valores individuais fantásticos, tem um treinador que já foi campeão nacional, ter bola, circular, criar incerteza até final, tenho de estar orgulhoso dos meus jogadores”.

O Sporting venceu o Arouca por 2-1 e está na final da Taça da Liga.