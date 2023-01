"Aconteça o que acontecer, o Arouca já fez história"

"Não estou nervoso, isso já passou. Antigamente ficava muito nervoso, agora não. Agora é para a gente desfrutar deste momento e que corra tudo bem. A equipa está confiante, com espírito muito alto. Os jogadores estão com alegria grande, mas sabem da responsabilidade deste jogo. Mas aconteça o que acontecer já fizemos história", destaca.

O Arouca está pela primeira vez na Final Four. O Sporting, bicampeão e vencedor de quatro das últimas cinco edições, é favorito, porém, Carlos Pinho sonha com a qualificação, num "dia histórico para o clube".

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, quer a passagem à final da Taça da Liga, no entanto, salienta, em entrevista a Bola Branca , que, ganhe ou perca diante do Sporting, esta terça-feira, o clube já fez história.

Carlos Pinho acredita que o Arouca tem capacidade para fazer "um bom jogo" e quiçá passar, pese embora o favoritismo do Sporting.

"Não é vantagem nem desvantagem. Temos de ter os pés no chão e ter noção da realidade do Sporting, que é uma grande equipa, mas nós com as nossas armas vamos fazer o nosso melhor", assegura.

Arouca e Sporting defrontam-se esta terça-feira, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A Final Four da Taça da Liga tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.