José Semedo termina carreira aos 38 anos

José Semedo, capitão do Vitória de Setúbal, da Liga 3, anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira, aos 38 anos, devido a motivos do foro “emocional”.

Acompanhado, em conferência de imprensa, pelo treinador Luís Loureiro e pelos demais capitães de equipa, Zequinha, François, João Freitas e Daniel Carvalho, o médio explicou, “com um misto de tristeza e dor”, que não foram razões físicas a estar na origem da sua decisão.

“Preciso restabelecer-me e recompor-me como homem porque, neste momento, não estava a 100%. O meu estado emocional não me permite ter o controlo máximo das minhas capacidades, por isso, decidi não me enganar a mim mesmo nem às pessoas que sempre estiveram comigo, principalmente no momento mais difícil da minha vida”, disse, em alusão ao falecimento da mulher, em setembro de 2021.

José Semedo, que contabilizou desde 2017/18 um total de 150 jogos oficiais pelos sadinos (76 na I Liga, 11 na Taça de Portugal, sete na Taça da Liga, 35 na Liga 3 e 21 no Campeonato de Portugal), revelou que pretende um dia voltar ao Vitória noutras funções, para ajudar a recolocar o clube na I Liga.

“O fim ainda está muito longe porque tenho muito que dedicar ao Vitória, que esteve comigo no momento mais delicado da minha vida. Não é um adeus é um até já. Voltarei muito mais capacitado e irei formar-me para voltar muito mais forte, com mais sabedoria e fome de conseguir elevar este clube onde sempre se habituou a estar”, afirmou.

"Embaixador do Vitória"

O médio fez questão de sublinhar o facto de, “por amor”, ter permanecido no clube em 2020, quando a Liga decretou a descida administrativa ao Campeonato de Portugal.

“Faço o que o meu coração pede e manda. Nunca deixarei de ser vitoriano e de Setúbal. Nunca deixarei de fazer parte desta família. Estou muito orgulhoso de ter conseguido, com outros meus colegas, suster o clube e não deixá-lo entrar numa rutura que levaria muito mais tempo a recuperar”, vincou.

O presidente do clube, Carlos Silva, que esteve na sala de imprensa do Bonfim acompanhado pelo investidor da SAD, Hugo Pinto, destacou o profissionalismo de José Semedo, considerando-o um “embaixador do Vitória”.

Formado no Sporting, onde foi colega de Cristiano Ronaldo e onde ambas iniciaram uma amizade que perdura até hoje, José Semedo passou depois, por empréstimo do conjunto leonino, pelo Casa Pia, Feirense e pelos italianos do Cagliari. Em 2007 rumou a Inglaterra, país onde jogou 10 temporadas repartidas pelo Charlton (2007/08 a 2010/11) e Sheffield Wednesday (2011/12 a 2016/17).