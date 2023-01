Chaves arranca empate no Bessa ao cair do pano

Boavista e Desportivo de Chaves empataram, por 1-1, no Estádio do Bessa, no jogo de encerramento da jornada 17 da I Liga, esta segunda-feira.

O Boavista dominou na primeira parte e, aos 27 minutos, teve prémio. Cruzamento rasteiro da direita e Yusupha Njie rematou de primeira, à figura, contudo, Paulo Vítor não agarrou e a bola entrou na baliza.

Na segunda parte, no entanto, o rumo inverteu-se e o Chaves pressionou em busca do empate, que surgiu já depois de João Teixeira ter obrigado, ao minuto 76, Bracali a brilhar. Aos 88 minutos, após canto, a bola ficou perdida na área e Jô Batista aproveitou para fazer o golo da igualdade.

É o terceiro empate consecutivo para o Chaves, que já não vence há quatro jogos na I Liga e perde a oportunidade de chegar ao sétimo lugar. A equipa de Vítor Campelos é oitava classificada, com 22 pontos.

O Boavista, que tem um jogo em atraso, soma a segunda partida sem vencer no campeonato, tem apenas uma vitória nas últimas nove jornadas e falha a ultrapassagem ao Chaves. É 11.º, com 21 pontos.