Arouca não pode ter "medo de perder" frente ao Sporting

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, salienta que a sua equipa não pode ter "medo de perder", para derrotar o Sporting e chegar à final da Taça da Liga.

Em conferência de imprensa, Evangelista destaca que chegar à Final Four da prova "é um prémio muito justo para a equipa e para os adeptos" e que o apuramento para a final "seria a cereja no topo do bolo".



"Os jogadores não podem ter medo de perder. é isso que nos faz crescer. Quando entramos dentro de campo sem medo de perder, provavelmente estamos mais próximos de ganhar", salienta o técnico.

O Arouca deixou para trás Feirense, Lexões, Oliveirense e Santa Clara, na fase de grupos, e eliminou o Moreirense, que afastara o Benfica, nos quartos de final.

"Agora, temos a ambição de estar na final", sublinha Armando Evangelista.

Arouca e Sporting defrontam-se na terça-feira, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A Final Four da Taça da Liga tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.