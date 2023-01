Anna Gasper é reforço do Benfica

O Benfica anunciou a contratação da média alemã Anna Gasper. A jogadora, de 26 anos, troca o Austria de Viena pelas campeãs nacionais e assina contrato até 2025.

Internacional pelas seleções jovens da Alemanha e já com chamada , Gasper descreve-se como uma jogadora polivalente. "Posso jogar nas alas, tanto na defesa como no ataque. Sou rápida, faço bons passes e penso que posso ajudar o Benfica", declarou, à Benfica TV.

Gasper jogou no futebol austríaco nas últimas três temporadas. Antes do Austria de Viena, jogou no Landhaus e no Altera Porta. Na Alemanha, passou por Bayer Leverkusen e Turbine Potsdam.