Taça da Liga. Sporting quer revalidação, FC Porto tenta o troféu mais uma vez

Sporting, vencedor do troféu nas duas últimas temporadas, e FC Porto tentam levantar a Taça da Liga de futebol, numa 16.ª edição que pode juntar "leões" e "dragões" na final, com Arouca e Académico Viseu como "outsiders".

A "final four", que vai decorrer em Leiria, arranca na terça-feira com o Sporting a medir forças com o Arouca, pela primeira vez nesta fase da prova, e com o FC Porto, no único título nacional que ainda não tem no museu, a defrontar no dia seguinte o Académico de Viseu, representante da II Liga e também estreante numa meia-final.

Em termos teóricos, Sporting e FC Porto parecem ter caminho aberto para no próximo sábado discutirem o título no Estádio Municipal de Leiria, reeditando a final de 2018/19, que o emblema de Alvalade venceu nas grandes penalidades, mas Arouca e Académico prometem complicar a vida aos dois "grandes".

O grande ausente desta fase é o Benfica, recordista da prova com sete troféus, que caiu na fase de grupos por culpa do Moreirense, da II Liga, equipa que nos quartos de final acabou afastada pelo Arouca.

O Sporting procura a sua quinta Taça da Liga, a terceira consecutiva, numa competição em que o técnico Rúben Amorim passou recentemente a ser "dono". O treinador português levou os "leões" às duas últimas conquistas, já depois de ter vencido ao serviço do Sporting de Braga, chegando a esta "final four" totalmente vitorioso.

Já afastado da Taça de Portugal e fora da corrida pelo título nacional, o Sporting tem em Leiria a sua única hipótese de conquistar um título esta época a nível interno, já que ainda está na Liga Europa.