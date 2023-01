João Aroso. “Faltaram algumas coisas”

Veja também:

O treinador adjunto do Vitória Guimarães, João Aroso, lamentou o momento do golo sofrido contra o FC Porto.

“Faltaram algumas coisas para podermos somar pontos. O momento em que sofremos o golo deixou a equipa desanimada, no último momento da primeira parte. Foi difícil de gerir. A equipa saiu desanimada para o balneário”, referiu.

Na flash interview da Sporttv, Aroso acrescenta que “na primeira parte, acho que cumprimos muito bem o plano diante de uma equipa muito competitiva. Igualámos o FC Porto ao nível da competitividade, caráter e entrega, nunca há nada a apontar a equipa nesses aspetos. Fomos capazes de condicionar o jogo do FC Porto pelos flancos, fomos muito competentes e tivemos, na primeira parte, dois lances em que ficámos muito perto de marcar. O FC Porto não criou mais perigo além do remate para golo”.

“Na segunda parte, com a necessidade de ter mais iniciativa, sentimos dificuldades e depois de o FC Porto introduzir o Pepê, tornou-se ainda mais difícil ter essa posse, devido à qualidade individual dos jogadores do FC Porto”, disse o técnico vimaranense.

Sobre o mau momento do Vitória em termos de resultados, João Aroso desvaloriza: “Tivemos uma série de resultados no início da época e pelo posicionamento na tabela, a morder o quarto lugar, os adeptos do Vitória e não só, todos os outros agentes desportivos também, não imaginariam que tal fosse possível. Foi algo fruto das circunstâncias e acredito que esse excelente início tenha colocado a fasquia talvez alto demais”.

O FC Porto derrotou o Vitória por 1-0, com golo de João Mário.